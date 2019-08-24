شاهدوا أول ما قامت به إليسا بعد قرار اعتزالها وكيف تقضي أيامها!

بعد القنبلة الغامضة التي اطلقتها النجمة إليسا عن قرارها بالاعتزال بعد انتهاء البومها الغنائي الذي تحضر له حالياً، فاجأت الجميع بنشرها لصورها ههلال رحلة استجمام صيفية قررت ان تكون في لندن.

ونشرت إليسا صوراً ومقطع فيديو ظهرت فيه تجلس على كرسي وتسترخي أمام أحد البحيرات الكبيرة في لندن وعلقت عليه بالقول: “بعض من الوقت في لندن”.

أثار تصرف إليسا الغريب بتجاهل الضجة التي احدثتها بعد اعلان خبر اعتزالها الغناء، وقرارها بالابتعاد وعدم الرد على تساؤلات محبيها الذين لا يزالون يطالبونها بتوضيحات حول قرارها، الا انها فضلت البقاء صامتة في الوقت الحالي.

ويبدو انها تحتاج لبعض الراحة للتفكير بطريقة صحيحة حول حياتها الفنية.