شاهدوا أيمن بياع: عبير ست بيت شاطرة وهايلة.. وما حقيقة دخوله مجال التمثيل!

تحدّث المحامي المصري أيمن بياع زوج الفنانة عبير صبري عن شغف واهتمام زوجته بتزيين المنزل في المناسبات المختلفة، لاسيما في رمضان وعيد الميلاد وعيد الحب.

وكرّر “بياع” في لقاء مع “فوشيا” مدائحه في إجادة زوجته للطبخ، قائلاً: “عبير ست بيت شاطرة وهايلة”، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بأمور التغذية له.

وعن غيابها الدرامي الموسم الحالي، أشاد أيمن بإمكانيات وقدرات زوجته الفنية، لكنه تابع: “كفاية بقى تساندني شوية في مبادراتي”.

وحول ما تردد بشأن دخوله مجال التمثيل، قال إنه رفض العديد من العروض مفضلاً مجال المحاماة والمبادرات الإنسانية. كما كشف عن قرب إطلاقه برنامجًا تليفزيونيًا يختص بمجال القانون.