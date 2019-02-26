شاهدوا إبنة إلهام الفضالة برفقة زوجها محاصران في السيارة.. والأخير حضر لها مفاجأة

أشعلت منى العتيبي، إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لها برفقة زوجها.

فقد ظهرا فيه وهما يجلسان داخل سيارتهما فيما يحاصرها عدد من الأشخاص الذين يشاركون في تقليد حرب رشاشات الماء، وهو تقليد يتم اتباعه كل عام احتفالاً بالأعياد الوطنية في الكويت.

وعبرت العتيبي وزوجها عن فرحهما بهذا التقليد وأشار الأخير ممازحاً إلى أن المشاركين فيه عصابة.

كذلك أعربت منى عن خوفها من أن تتبلل بالماء. ويشار إلى أنها أحدثت جدلاً واسعاً في وقت سابق بسبب مقطع مصور نشرته لمناسبة يوم الحب.

فقد أشارت من خلاله إلى أن زوجها طلب منها انتظاره في أحد الفنادق وتبين أنه حضر لها مفاجأة.

وعرضت سيرهما معاً في اتجاه إحدى الغرف التي تم تزيينها بالبالونات والورود. إلا أن الكثير من المتابعين أعربوا عن غضبهم بسبب ذلك ورأوا أنه يشكل خرقاً لخصوصيتها.