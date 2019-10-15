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شاهدوا إبنة إلهام الفضالة تصدمها بهذا الخبر أثناء سفرها.. لماذا اتهمت بالمتاجرة بها!

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elham alfadala daughter

إبنة إلهام الفضالة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة برفقة ابنتها الصغرى.
واشارت فيه إلى أن الأخيرة أعدت لها مقلباً وبدأت تحاسبها على ذلك بلطف. واوضحت أنها كانت في الطائرة حين تلقت رسالة منها تشير فيها إلى أنها لم تحقق نتيجة مدرسية مرضية.

وأضافت أن ذلك أزعجها وأنها اعتقدت أن الطفلة لم تدرس بالشكل المطلوب، لافتة إلى أنها فوجئت بأن ذلك مجرد مقلب وأن الابنة حققت النتيجة الكاملة.
ورأى الكثير من المتابعين أن معظم المشاهير أصبحوا يقومون بالتسويق لأنفسهم باستخدام أفراد أسرهم والمتاجرة بهم وهو ما دفع إلى توجيه الكثير من الانتقادات للفنانة الكويتية.

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