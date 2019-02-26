شاهدوا إبنة نانسي عجرم ترقص الزومبا وتبهر الجميع بمهارة حركاتها و رقصها الاحترافي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تؤدي أحد التمارين الراقصة بمهارة.

وظهرت ميلا في المقطع المصور وهي تؤدي الحركات باحتراف، وبدا أنها تخضع لدورة تدريبية مكثفة في رقص الزومبا.

وأحدثت بذلك ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بسرعة حركتها. وأبدى آخرون عدم استغرابهم ذلك خصوصاً أنها إبنة فنانة. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

يشار إلى أن نانسي فاجأت الجميع في وقت سابق بنشر صورة لها مع مولودتها الجديدة ظهرت فيها وهي تقوم بإرضاعها.

وتعليقاً عليها كتبت: “الرضاعة الطبيعية كانت دائماً من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع لِيا”.

كما نشرت قبل ذلك فيدو كليب جديد لأغنية “الحب زي الوتر” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” وحققت نجاحاً كبيراً جداً.