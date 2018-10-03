شاهدوا إدوارد يعلق على قبلة أحمد الفيشاوي وزوجته في مهرجان الجونة

عقب الفنان إدوارد على ظهور الممثل أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته، وما فعله على السجادة الحمراء.

خلال فقرته في برنامج “القاهرة اليوم” تحدث إدوارد عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي وقال إن الفنانات يظهرن بإطلالات متنوعة ويلفتن النظر إليهن كثيرا، وأن بعضهن يرتدي فساتين يصل سعرها إلى نصف مليون جنيه.

وأضاف، أنه رغم كل ذلك كان لظهور أحمد الفيشاوي ليوم واحد على السجادة الحمراء أثرا كبيرا، وعرض لقطات للفيشاوي برفقة زوجته ندى الكامل وهو يقبلها.

وقال إدوارد إن الفيشاوي دائما مثير للجدل وما أن يظهر يتحدث عنه الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.