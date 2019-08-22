شاهدوا.. إسعاد يونس: الجمهور فاكر اني بلبس باروكة

كشفت الممثلة المصرية والإعلامية ​إسعاد يونس​ حقيقة ارتدائها الشعر المستعار مباشرة على الهواء في برنامج “صاحبة السعادة” وخلال حوارها مع الممثلة المصرية سوسن بدر قالت يونس إن الجميع يعتقد إنها ترتدي باروكة على الهواء ولكن هذا الأمر عار عن الصحة تماماً.

وأضافت إسعاد يونس إنها ذهبت إلى أحد صالونات التجميل في باريس وطلبت من مصفف الشعر باروكة بيضاء وعندما ارتدتها فوجئت بأنها جميلة للغاية وتتماشى مع ملامح وجهها.

من جانب آخر كشفت الممثلة سوسن بدر أن ابنتها وحفيدتها رفضتا لوكها الجديد الذي تظهر فيه مؤخرا ولكنها اتخذت القرار وعبّرت عن راحتها النفسية باعتماد الشعر الأبيض.