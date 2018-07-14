شاهدوا إطلالة ميغان ماركل التي تغلبت بها على ستايل كيت ميدلتون الناعم

استطاعت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton ودوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle أن تخطفان الأنظار، بحضورهما المباراة النهائية للتنس في بطولة ويمبلدون

شاهدي أيضاً: خطأ غريب في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج كيت ميدلتون وميغان ماركل حضرتا المباراة النهاية من بطولة ويمبلدون بإطلالتين مختلفتين تماماً، حيث أطلت دوقة كامبريدج بفستان ناعم من اللوني الأبيض والأسود حمل توقيع جيني بيكهام jenny packham، مع حملها لحقيبة يد من اللون البيج من ماركة Dolce & Gabbana

المصدر: layalina.com

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