شاهدوا.. إعلامية سعودية تهاجم رانيا يوسف:”بأي حق تتكلم عن المرأة السعودية”

هاجمت ال​إعلام​ية السعودية ​سارة عبدالعزيز​ الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ بعد تأييدها قرار إسقاط الولاية عن المرأة السعودية بعد سن الـ18، وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه عبدالعزيز وهي تنتقد تتدخل يوسف في الشؤون الداخلية السعودية.

وقالت:”رانيا يوسف أو غير رانيا يوسف أظن ما لهم حق يدخلوا في شؤون المرأة السعودية أو أي شأن خاص بالسعودية”.



وأضافت: “تحكي رأيها تشجع شي لكن هذا الموضوع حساس إحنا أولى نتكلم فيه.. أنا سعودية وحاملة الجواز حتى المقيمين الذين ولدوا في السعودية وغير حاملين للجواز والله تليق عليهم يتكلموا في قضايا هما متأذيين منها؛ لأنهم ترعرعوا في هذه الأرض وتربوا فيها وعطوها وعطتهم”.

وتابعت:”معلش رانيا يوسف بأي حق تتكلم عن المرأة السعودية وتنصحهم بسقوط الولاية.. وهذا ما معناه أني ضد سقوط الولاية أبدا.. أنا نفسي تقنن هذه القوانين ونفسي المرأة السعودية يكون لها حق.. أنا مش بتكلم على القضية نفسها أنا بتكلم على تدخلها في أمر سعودي بحت مالك حق انتهى”.