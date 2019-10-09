شاهدوا.. إعلامية شهيرة تطرد أحد الحاضرين في برنامجها على الهواء

اثارت الإعلامية الأميركية ​ويندي ويليامز​ الجدل بشكل كبير بعدما طردت احد الحضور في الستديو اثناء تصويرها لبرنامجها على الهواء بسبب هاتفه المحمول.

وفي التفاصيل فقد غضبت ويليامز اثناء تقديمها حلقة من برنامجها The Wendy Williams Show بشكل كبير بسبب رنين الهاتف المحمول لأحد الحاضرين في الستديو اثناء الحلقة، فطلبت منه الخروج من الستديو خلال العرض بشكل عصبي، ووجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: “اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف”.

وتابعت ويليامز: “نعم التذاكر مجانية، لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك”.