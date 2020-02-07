شاهدوا.. إعلامية كويتية تسخر من شكل نور الغندور: حط فيلر شيل فيلر، أنفخ شفايف

سخرت الإعلامية الكويتية ​ليلى أحمد​ من التغييرات، التي طرأت على شكل الممثلة المصرية نور الغندور.

وعرضت أحمد في برنامجها “ع السيف”، الذي يعرض على قناة atv الكويتية، عدداً من الصور القديمة والحديثة للغندور، وأشارت إلى أنها كانت أكثر جمالاً من قبل، معربة عن إستغرابها من خضوع الغندور لعمليات التجميل.

ولفتت أحمد إلى أنه لا علاقة بين الغندور بشكلها القديم وبين وجهها الجديد، وأضافت: “قصقصة خشم، شعر تركيب وايد زيادة… حط فيلر شيل فيلر، أنفخ شفايف”.

وذكرت أن ما تقوم به الغندور من عمليات تجميل، دليل على أنها تعاني من أزمة ثقة بالنفس، داعية إياها إلى مراجعة حساباتها، وإستعادة جمالها ونعومتها، معتبرة أن التجميل إدمان التافهات.