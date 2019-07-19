شاهدوا.. إعلامية مصرية تصدم المتابعين بصورة من داخل غرفة النوم ليلة زفافها

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها ال​إعلام​ية المصرية ​مي إبراهيم​ من داخل غرفة نومها ليلة زفافها، بينما كانت تجلس على السرير برفقة زوجها والمصوّر الذي كان يلتقط لهما الصور.

وما صدم المتابعين في الصورة التي نشرها المصوّر عبر صفحته الخاصة قائلاً :”قاعدين بنختار الصور. ادخلو اتفرجوا على الصور”، أن إبراهيم ظهرت من دون حجاب، ما دفعهم إلى التساؤل إن كانت قد خلعته فعلاً، لتؤكد هي الموضوع بنشرها صورة من الزفاف برفقة زوجها وظهرت فيها أيضاً من دون حجاب.

يشار إلى ان إبراهيم فاجأت الجميع بزواجها، فهي لم تعلن مسبقاً عن الموضوع، كما أنها كانت قد فسخت خطوبتها من العريس قبل عدّة أشهر ولم تعلن عودتهما لاحقاً.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> And He made me believe in Indian movies ♥️ 17/7/19 A post shared by Mai Ibrahim (@maiibraahim) on Jul 17, 2019 at 10:24am PDT



