شاهدوا.. إعلامي إماراتي يرد على مافعلته زوجة هاني الحلواني بتقبيل باطه وأصابعه!

رد الإعلامي الإماراتي بدر الشمري على مقطع الفيديو المتداول مؤخراً ويظهر فيه هاني الحلواني وهو أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع زوجته، حيث ظهرت خلاله وهي تٌقبل أصابعه وأبطه.

ووجه لهم الشمري في مقطع فيديو رسالة قائلاً لهم: أتعرفون العيب، اتعرفون المستحى، اتعرفون الشيء الخطأ الذي لايصير.

وعن قولهم أن المقطع عفوي قال الشمري أن العفوية ما بكيفكم، في منزلكم أو بين أهلكم وناسكم، ما تنشرون أمام المتابعين وتخربون فكر جيل كامل يتابعكم.

وظهرت عنود زوجة هاني الحلواني في الفيديو، الذي نشره على ” انستجرام ” وهي بجانبه في السيارة، تقبل ذراعه باستمرار في محاولة لاستمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة فيطلب منها أن تقبل يده ثم أصابعه ثم يقول: “قبلي باطي” فقبلته.

وقال الحلواني تعليقا على الفيديو: ” هذا كلو عشان بس تبا تسوق اجل كيف لو كانت تبغا تسافر ولا تبغا تشتري حاجة، وربي البنات حقيقي خطيرينن أدعولها “.

ولاقى الفيديو استهجان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بغير المقبول.