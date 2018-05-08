شاهدوا.. إعلامي يشن هجوماً عنيفاً على حياة الفهد بعد إنتقادها لبعض الفنانين الكويتيين

لم يمرّ إنتقاد الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ لبعض الممثلين الكويتين مرور الكرام، حيث على مايبدو أنه أثار حفيضة ال​إعلام​ي الكويتي ​مشاري بويابس​ الذي شنّ هجوماً عنيفاً عليها.

ونشر بويابس مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ردّ فيه على الفهد قائلاً:” الفنانة القديرة حياة تنتقد الفاشينستات وبعض الممثلين والممثلات الذين يطلون في إعلانات على السوشال ميديا. رأيك على العين والرأس وأنت فنانة قديرة نحبك ونحترمك وأنت أحد رموز الفن في الكويت”.

وتابع:”لكن أنت منذ أربع سنوات تتقاضين 700 الف أو 800 ألف أو 900 الف على المسلسل، ويمرّ مرور الكرام، لا نصّ ولا إخراج. الفلوس ليست كل شيء، وعندما لا تجدين النص المناسب لك ولتاريخك فليس بالضرورة أن تمثلي. أما بالنسبة لمن تقولين عنهم عار على الدولة، فكان من الإفضل أن تحددي كلامك، بدل أن تقولي كلامك في شكل عام. هناك من يجد أن الممثلين والممثلات عار وكان من الأفضل تسمية اسماء معينة”.

وأضاف:” بالنسبة إلى الممثلين الذين يقدمون إعلانات فالسبب هو أنتم لأنكم كمنتجين وممثلين كبار “تستكترون” عليهم الألف والألفي دينار، ولذلك هم يرفضون المشاركة في المسلسلات. هم يريدون أن يعيشوا. ليس الكل مثلكم لديهم القدرة والتاريخ ويأخذون 700 ألف أو 800 ألف سنوياً”.

وختم بالقول:” مثلاً إلهام فضالة تشارك في 4 مسلسلات في السنة وتتقاضى 30 الف أو 40 ألف في السنة”.

وكانت الفهد إنتقدت بعض الممثلين الكويتيين الذين يطلون بشكل مبالغ فيه عبر السوشيال ميديا، معتبرة أن هؤلاء يستفزونها، كما يستفزون كل الناس، مشيرة إلى أنهم عار على الدولة.