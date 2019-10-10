شاهدوا.. إلهام شاهين تستمتع برحلة بحرية على اليخت مع أصدقائها

تستمتع الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ بإجازتها الصيفية قبل العودة الى أجواء التصوير والعمل المتعب، وقامت برحلة بحرية على متن يخت الى جانب عدد من الأصدقاء.

ونشرت الممثلة إلهام شاهين عدة صور لها خلال رحلتها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت على الصور قائلة: “فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط”. وحصدت الصورة على إعجاب المتابعين.

الجدير ذكره أن الممثلة المصرية إلهام شاهين حضرت الى لبنان للمشاركة في افتتاح العرض الأول من فيلم “بالصدفة” بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك والفيلم من كتابة كلوديا مرشيليان وإخراج باسم كريستو.