شاهدوا.. إلهام شاهين تكشف أسباب فشل مشروع زواج شقيقتها من عمرو دياب

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سبب فشل مشروع زواج شقيقتها الصغرى من الفنان عمرو دياب منذ فترة طويلة.

قالت إلهام شاهين: “لا أتذكر أني كنت السبب ولكن ربما كنت كذلك بسبب اعتراضي على بعض الشيء، والأمر في النهاية خاضع للنصيب”، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه بسمة وهبة.

وتابعت: “شقيقتي وقتها كانت صغيرة للغاية، كان عمرها 17 عاما فقط!”.

وعلقت إلهام شاهين أن هذه القصص لا يفيد الحديث فيها فهي منذ وقت طويل.

الجدير بالذكر أن برنامج “شيخ الحارة”، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميًا في رمضان على شاشة قناة القاهرة والناس،في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت مصر، ويعتمد على استضافة المشاهير وتوجيه أسئلة جريئة لهم بشأن حياتهم الشخصية وتصريحاتهم السابقة التي تسببت في إثارة الجدل.