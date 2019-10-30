شاهدوا إيمي سمير غانم تشعل المواقع بتقليد حركة لشقيقتها دنيا… ما قصة الضرب والقرص؟

لفتت الفنانتان الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم ضجة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع سجلت خلال حلولهما ضيفتين على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة DMC.



وتحدثت الشقيقتان في أحد تلك المقاطع عن طفولتهما وقالت إيمي إنها كانت تضرب دنيا أحياناً. ولفتت إلى أن الأخيرة طيبة وأنها لم تكن تعاملها بالمثل لأنها كانت الصغيرة.



وأضافت أنها كانت سمينة وأنها كانت تضرب شقيقتها بقوة فيما كانت دنيا تكتفي بالقرص. ولم تتردد في تقليد طريقتها في فعل هذا بأسلوب فكاهي مضحك.



وذكرت إيمي في الحلقة نفسها أنها لم تكن تحب اللعب بالعرائس وتفضل المسدسات، مع الإشارة إلى أنها كانت تحب أيضاً ارتداء ملابس الشرطة والجيش.



وكشفت أنها فكرت فعلاً بالالتحاق بسلك الشرطة بفعل تأثرها بأفلام شاهدتها، مشيرة إلى أنها غيّرت رأيها عندما علمت أن الأمر صعب. وقالت: “أما لقيت دنيا بتغني قلت يبقى أنا أرقص. ده اللي أعرفه وكنت بجرب في البيت”.

