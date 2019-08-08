شاهدوا.. ابنة إلهام الفضالة الصغرى تخطف الأنظار برقصها

أذهلت الابنة الصغرى الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها فيديو ظهرت فيه ابنتها الصغرى وهي ترقص اثناء جلوسها في السيارة.



وخطفت الطفلة أنظار المتابعين بطريقة الرقص التي تتقنها ، وتساءل الكثيرون عما إذا كانت الطفلة تتبع دورات في الرقص الاحترافي.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على التطبيق فيديو كشفت فيه خضوعها لعدة عمليات تجميل.