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شاهدوا.. ابنة تولاي هارون تتجه لعالم تصميم الأزياء

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twlay haron daughter

ابنة تولاي هارون

دخلت نتالي الأحمد ابنة الفنانة تولاي هارون عالم تصميم الأزياء الذي تحبه وبدأت أولى خطواتها العملية في هذا الميدان بالتعاون مع عدد من الفنانات منهن والدتها تولاي هارون، والفنانة صفاء سلطان وجيني إسبر.
“فوشيا” التقت نتالي أثناء حضورها مع والدتها مؤتمراً صحفيا لاطلاق مسلسل “365يوم وربع” للمخرج يمان إبراهيم
وتحدثت نتالي عن مدى دعم والدتها لها، كما وصفت تولاي هارون عن شعورها بانتها التي بدأت تخط طريقها إلى الحياة بقوة واستقلالية

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