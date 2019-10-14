شاهدوا ابنة هيفاء وهبي تُوثِّق عملية حقن شفتيها بمقطع فيديو

نشرت دكتورة صباح الأشموني، خبيرة التجميل، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على «انستقرام»، أثناء إجراء عملية كونتور كامل للوجه، وحقن للشفتين، لابنة الفنّانة هيفاء وهبي “زينب فيّاض”.

وفي مقطع الفيديو، تظهر زينب وهي مستلقِيّة على السرير لعمل حقن بالشفتين والوجه، وتطِلّ في بداية الفيديو وهي تطلب من المتابعين مشاهدة العملية خطوة بخطوة.

وعلّقت خبيرة التجميل على الفيديو قائلة: «نشكر جميلة الجميلات زينب فياض بنت الفنّانة الجميلة هيفاء وهبي، على ثقتها واختيارها الدكتور صباح الأشموني والريان كلينك، إن شالله نكون عند حسن ظنج واختيارج».

كما أوضحت «الأشموني»، تفاصيل ما فعلته بوجه «فياض»، وكتبت: «عمل كنتور للوجه بالكامل، مع حقن الشفايف… نورتينا جميلة».