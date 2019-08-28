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شاهدوا ابن خالد القيش يقلّد سيرين عبد النور.. والأخيرة ترد: ولك دخيل هل هضامة

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khaled el keesh cyrine abdel nour

خالد القيش و سيرين عبد النور

قلد فارس ابن الفنان خالد القيش الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والذي استطاع أن يحصل على اهتمام المتابعين، وإعجاب النجمة أيضا التي ردّت بالقول: “ولك دخيل هل حمرة الحمرا وهل هضامة”.
وقد نشر القيش على صفحته عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه ابنه الأكبر فارس وهو متنكر بزيّ فتاة، مرتديا الشعر المستعار مع أحمر الشفاه الذي لجأت إليه عبد النور بدورها في مسلسل “الهيبة”.
وعلق القيش على الفيديو قائلا: “فارس متأثر بـ سيرين عبد النور “.

 

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فارس متأثر بسيرين عبد النور 😂😂😂😂

A post shared by Khaled Alkeesh (@khaled_alkeesh) on

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