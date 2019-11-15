شاهدوا.. ابن ميريام فارس يرقص معها بالعلم اللبناني

أشعلت الإعلامية ميريام فارس تطبيق “إنستغرام” بعدما نشرت مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات فيديو جمعها وابنها جايدن.

وظهرت فيه وهي ترقص معه على أنغام “بتتلج الدني” للسيدة فيروز. وحقق المقطع أكثر من 588 ألف مشاهدة وتناقله مؤخراً عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويأتي هذا في ظل الأحداث والتظاهرات التي يشهدها لبنان منذ ما يقرب من شهر حيث لم تتردد الفنانة في المشاركة في الاحتجاجات.

وحرصت كما في كل مرة على إخفاء وجه الطفل علماً إلى أنها ظهرت معه في وقت سابق أثناء وجودهما في السيارة حيث تراقصا على أنغام أغنيتها “قومي” وحققا أكثر من مليون و846 ألف مشاهدة.