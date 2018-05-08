شاهدوا.. استقبال مميز وحاشد لأحلام في مراكش.. وتقرر أن تجعل ديكور منزلها مغربيا

استقبل المعجبون في مدينة مراكش الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ بطريقة مميزة. وقد انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه أحلام وهي تلتقط صورا مع معجبيها لحظة وصولها إلى المدينة.



وبدورها أعربت أحلام عم حبها لأهل المغرب ولطريقة استقبالهم لها، وقالت: “أهل المغرب، لا تتخيلون كم أعشق هذا البلد وناسه، ربي يحمي ملكها وخليه تاج فوق الراس”.



وحينما شاهدت الديكور المغربي المتواجد بداخل الفندق الذي ستمكث به، أنها اعتزمت أن تجعل ديكور منزلها مغربيا، قالت “أنا فراش منزلي قررت أن يكون مغربي”