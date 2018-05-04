شاهدوا الإطلالة الأولى لدموع تحسين بعد إصابتها.. وماذا عن مشاركتها في الحلقة المقبلة!

أطلت المشتركة العراقية ​دموع تحسين​ في برنامج ” ​ذا فويس​ ” مع مدربتها الفنانة الإماراتية ​أحلام​ أثناء دعوتهم إلى الغداء، والتي تعد الأولى لها بعد الإصابة التي تعرضت لها اخيراً إستدعت نقلها إلى المستشفى والغموض الذي لفّ مشاركتها في الحلقة المقبلة.

وظهرت دموع في مقطع فيديو نشرته أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بصحة جيّدة وبدتا في أجواء عفوية وطريفة.

وأكدت دموع من خلال حديثها مع احلام انها ستشارك في الحلقة المقبلة بشكل طبيعي، خاصةّ أنها ظهرت بدون رباط على يدها بعد أيام من إعلانها عن آلام شديدة تمنعها من تحريك يدها ما اضطرها الى الانتقال الى المستشفى لمعالجتها.