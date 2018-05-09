شاهدوا الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل “طايع”

طرحت الشركة المنتجة ل​مسلسل طايع​، الإعلان التشويقي الرسمي للعمل، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخصوصاً أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.

المسلسل من بطولة ​عمرو يوسف​، ​صبا مبارك​، عمرو عبد الجليل، سهير المرشدي، مي الغيطي، سلوى محمد علي، محمد علي، مها نصار، أحمد عبد الله محمود، وأحمد داش.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى، التي يقدم فيها عمرو يوسف شخصية الصعيدي، ما تطلب منه تدريبات كثيرة على اللهجة، وتم تصوير مشاهده بين محافظات ​القاهرة​ والأقصر و​أوروبا​.