شاهدوا الاطلالة الأولى لميغان ماركل والامير هاري بعد زفافهما بذكرى ميلاد ​الأمير تشارلز

بعد ايام على الزفاف الملكي الي شغل العالم، انتشرت صور للظهور الرسمي الأول لـ ​ميغان ماركل​ كـ “دوقة ساسكس”، وذلك خلال إحتفال العائلة الملكية بذكرى ميلاد ​الأمير تشارلز​ الـ 70 الذي حضراه بعد ان أجلا شهر العسل.



أقيم الإحتفال التكريمي للامير شارلز كونه انتمى للجيش واهتم بالجمعيات الخيرية، في حديقة قصر باكينغهام الملكي في لندن، وتجمهر أمام القصر حوالى 6000 بريطاني وخطفت ميغان ماركل الانظار باطلالتها الانيقة فارتدت فستاناً ابيض مع قيبعة على رأسها.

وبعد الاحتفال بدأ الناس يتكهنون حول وجهة ميغان ماركل و​الامير هاري​ في شهر العسل واتوقعت وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا حيث قضيا فيه بعض الوقت العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعلان خطوبتهما.