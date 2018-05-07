شاهدوا البرومو الأوّل لمسلسل هيفا وهبي “لعنة كارما”

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ البرومو الأوّل الخاص بمسلسلها المصري المنتظر عرضه في شهر رمضان المبارك، حيث ظهرت وهبي في البرومو رئيسة عصابة كبيرة وبلوكات مختلفة.

وترأس هيفا ضمن أحداث المسلسل عصابة “احتيال” وتتاجر في التحف والآثار، فضلا عن فساد بعض رجال الأعمال الذين تُوجَّه لهم أصابع الاتهام في بيع وسرقة الآثار، مما يهدد الاقتصاد العام، ويحاكمون على فعلتهم الشنعاء، وعندما تتهم كارما في بعض القضايا المشبوهة، تتعرف على المحامي أحمد صيام، رجل “ألعبان”، وتتصاعد الأحداث بينهما، حيث يساومها على بعض الأمور، لكي يخلصها من التهم، إلا أن كارما تستطيع أن تلعب به وتوقعه في شباكها، ثم تنتقم منه.