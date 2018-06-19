شاهدوا التعليق الأول لـ إليسا بعد حفلها بالسعودية.. كيف علّق المتابعون على إطلالتها!

أحيت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ حفلاً غنائياً ناجحاً ليلة السبت الماضي وللمرّة الأولى في ​المملكة العربية السعودية​ برفقة الفنانة المصرية أنغام.

وتداول رواد ومتابعوا مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها من كواليس الحفل، خلال إجرائها لقاء مع قناة “العربية” حيث أشارت إلى أنها سعيدة جداً بهذا الحدث، إلى درجة كبيرة جداً. وقالت: “عم غني بالسعودية. ما حدا بيحلم إنه يغني بالسعودية. هويّ حدث بحد ذاته”.

وبدورهم أشاد المتابعون بإطلالة إليسا خلال الحفل، حيث أثنوا على إعتمادها لإطلالة محتشمة تتماشى مع عادات وتقاليد البلد قائلين:” ترا شي حلو منها إنها احترمت الدولة وشعبها وتقاليدهم”.