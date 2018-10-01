شاهدوا التعليق الأول من الإماراتي “صالح الجسمي” بعد تبرئة المودل العراقية “شمس” من قضية المقطع !

أعلن الإعلامي الإماراتي “صالح الجسمي” من خلال مقطع فيديو نشره في حسابه الرسمي بـ”سناب شات” عن نفيه ما نشرته المودل العراقية “شمس” التي تقيم في الإمارات بشأن إنصافها من قبل القضاء الإماراتي وتبرئتها، بعد رفعه سابقاً دعوى ضدها. وأكد الجسمي أن القضية لم تصل للمحكمة وأنه سيواجهها لدى النائب العام يوم الأربعاء، مؤكداً أن القضاء الإماراتي لم ينصفها لأن القضية ما وصلت للمحكمة .

لا تتفلسفين وتقعدين تهايطين على الجمهور

وقال الجسمي : “هذي صاحبة فيديو الصدر التي فتحت صدرها بالشارقة وفضحت الدنيا فيه برمضان، وجالسة تتخقق بسنابها إن القضاء الإماراتي أنصفها، أنصفك مين، أصلًا القضية لسه ما وصلت للمحكمة، يوم الأربعاء موعدنا عند النائب العام في الشارقة لا تتفلسفين وتقعدين تهايطين على الجمهور (..) نعرف أبوي قضاءنا عدل ورح ياخذ حقنا منك”. الجدير بالذكر أن شمس ظهرت في فيديو خادش للحياء في شهر مايو الماضي، وأثارت سخط والانتقاد من قبل النشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، مما أدى إلى تقدم الجسمي بلاغاً في شرطة الشارقة مطالباً بإحترام قدسية شهر رمضان والإلتزامات بعادات أهل الإمارات.