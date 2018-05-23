كشفت الممثلة السعودية ​ريم عبد الله​ أنها كانت متزوجة قبل أن تدخل مجال الفن، لكنه انتهى قبل مدة قصيرة ولديها ولد من زوجها السابق، لافتة بأنها تنوي ​الزواج​ مجدداً بعد انفصالها .



وقالت عبد الله خلال مقابلة مع الإعلامي ​علي العلياني​، في برنامجه “​مجموعة إنسان​” عبر قناة mbc، أنها الممثلة السعودية الأولى في الوسط الفني، مؤكدة عدم ممانعتها الدخول إلى مجال التقديم التلفزيوني.

ونفت عبد الله خضوعها لأي ​عمليات تجميل​، مشيرة الى أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للعديد من الاختراقات، من عدد من الأشخاص.