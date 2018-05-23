كشفت الممثلة السعودية ريم عبد الله أنها كانت متزوجة قبل أن تدخل مجال الفن، لكنه انتهى قبل مدة قصيرة ولديها ولد من زوجها السابق، لافتة بأنها تنوي الزواج مجدداً بعد انفصالها .
وقالت عبد الله خلال مقابلة مع الإعلامي علي العلياني، في برنامجه “مجموعة إنسان” عبر قناة mbc، أنها الممثلة السعودية الأولى في الوسط الفني، مؤكدة عدم ممانعتها الدخول إلى مجال التقديم التلفزيوني.
ونفت عبد الله خضوعها لأي عمليات تجميل، مشيرة الى أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للعديد من الاختراقات، من عدد من الأشخاص.