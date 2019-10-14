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شاهدوا الظهور الأول لتوأم زينة.. وهذا ما قالته عن حياتها معهما!

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zeina reda

نشرت الفنانة زينة على حسابها بإنستغرام مقطع فيديو من إحدى نزهاتها مع طفليها التوأم عز الدين وزين الدين، كشفت فيه عن أفضل أوقاتها التي تمضيها معهما.

وظهرت زينة في الفيديو في منطقة ألعاب للأطفال تقوم بالقفز من مكان مرتفع معلقة ببعض الأحبال، وكتبت: “أحلي حاجة في العالم إنك تعيش طفولتك مع ولادك… سبحان الله معاهم كل حاجة أحلى يارب يحفظهم ويحفظ ولادكم ويرزق كل الناس يارب”.
ومازحت زينة جمهورها، إذ قالت إن مشاهد الأكشن سهلة، في إشارة منها إلى القفزة التي قامت بها.

ورغم حرص زينة على عدم نشر أي صور أو فيديو لابنيها، وإبعادهما عن الكاميرات إلا أنهما ظهرا في الفيديو وهما يحاولان تسلق السلم للصعود إلى والدتهما قبل أن تنزل على الحبال، ولم تلاحظ زينة ذلك وتم نشر الفيديو ليظهر ابناها لأول مرة في مقطع الفيديو.

كانت زينة احتفلت أول تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بميلاد نجليها برفقة مجموعة من أصدقائها المقربين.

يذكر أن زينة تنتظر عرض فيلم “الفلوس” في موسم أفلام إجازة نصف العام، وتشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني وخالد ‏الصاوي و‏عائشة بن أحمد.

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