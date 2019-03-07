شاهدوا الظهور الأول لـ إلهام الفضالة بعد خضوعها لجراحة خطيرة

طمأنت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة الجمهور على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة مؤخراً، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قالت فيه :”أجريت عملية جراحية بإزالة حلقة المعدة وهي عملية كبيرة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة”، لافتةً إلى أنها ستخرج من المستشفى صباح اليوم وستعود لمنزلها.

وظهر معها في الفيديو الطبيب الذي أجرى لها العملية حيث قال :”حب أن أطمئنكم على الحالة الصحية لإلهام، حيث قامت بإزالة حلقة المعدة التي كان حولها تليّفات، وكانت تجعل شكل الجسم غريبًا، حيث كانت مرتفعة بشكل كبير”.

وعرضت إلهام الفضالة عبر الفيديو، غالبية الرسائل التي وصلتها وبرقيات التهنئة والهدايا التي أرسلها لها متابعوها في المستشفى.