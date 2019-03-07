الصفحة الرئيسية فن شاهدوا الظهور الأول لـ إلهام الفضالة بعد خضوعها لجراحة خطيرة

شاهدوا الظهور الأول لـ إلهام الفضالة بعد خضوعها لجراحة خطيرة

بواسطة -
0 13
الهام الفضاله بعد خروجها من المستشفى لازلة حلقة المعدة

الهام الفضاله بعد خروجها من المستشفى لازلة حلقة المعدة

طمأنت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة الجمهور على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة مؤخراً، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قالت فيه :”أجريت عملية جراحية بإزالة حلقة المعدة وهي عملية كبيرة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة”، لافتةً إلى أنها ستخرج من المستشفى صباح اليوم وستعود لمنزلها.

وظهر معها في الفيديو الطبيب الذي أجرى لها العملية حيث قال :”حب أن أطمئنكم على الحالة الصحية لإلهام، حيث قامت بإزالة حلقة المعدة التي كان حولها تليّفات، وكانت تجعل شكل الجسم غريبًا، حيث كانت مرتفعة بشكل كبير”.

وعرضت إلهام الفضالة عبر الفيديو، غالبية الرسائل التي وصلتها وبرقيات التهنئة والهدايا التي أرسلها لها متابعوها في المستشفى.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.