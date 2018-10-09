شاهدوا الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

شكّل رحيل الممثلة السورية دينا هارون صدمة كبيرة في الوسط الفني وللجمهور، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع طفلها كرم الذي تولّت تربيته حاليا شقيقتها الممثلة تولاي هارون.
ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تأسّفوا على وفاتها، متمنين لابنها طول العمر.
الجدير ذكره انه تمّ اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر تشرين الأول 2018 تشييع جثمان الراحلة، وذلك من منزلها الكائن في محافظة اللاذقية قي طريق المستودعات-بناء السلام حيث صلي على جثمانها الطاهر عقب صلاة الظهر في جامع الزوزو.