شاهدوا الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

شكّل رحيل الممثلة السورية ​دينا هارون​ صدمة كبيرة في الوسط الفني وللجمهور، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع طفلها كرم الذي تولّت تربيته حاليا شقيقتها الممثلة ​تولاي هارون​.

ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تأسّفوا على وفاتها، متمنين لابنها طول العمر.



الجدير ذكره انه تمّ اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر تشرين الأول 2018 تشييع جثمان الراحلة، وذلك من منزلها الكائن في محافظة اللاذقية قي طريق المستودعات-بناء السلام حيث صلي على جثمانها الطاهر عقب صلاة الظهر في جامع الزوزو.