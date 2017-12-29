شاهدوا الفرق .. تغييرات جذرية في شكل تامر حسني وزوجته بين ٢٠١٠...

شاهدوا الفرق .. تغييرات جذرية في شكل تامر حسني وزوجته بين ٢٠١٠ و ٢٠١٧ فن

مواضيع مختارة

يبدو أن الفنان المصري ​تامر حسني​ وزوجته مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ قد عملا بشكل دؤوب ومتواصل خلال السنوات الماضية على تغيير شكليهما والظهور بإطلالة أكثر عصرية تتماشى مع الوقت والموضة.

ونلاحظ من الصورة التي نعرضها إليكم هنا، أنه في خلال 7 سنوات، إستطاع كلاً منهما إجراء تغييرات جذرية، حيث يبدو الفرق واضحاً في معالم وجهيهما بين عام 2010 وعام 2017.

يشار إلى أن الثنائي تزوجا في عام 2012، ولديهما تاليا (4 أعوام) وأمايا ( عامين). وكان الظهور الأول لبوسيل امام الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي لتعود وتعتزل الغناء وتتجه نحو تصميم الأزياء.