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شاهدوا.. الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي يتعرضان للموت في جزر المالديف

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farah akil1

بالفيديو الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي يتعرضان للموت

تجربة صعبة تعرض لها الثنائي الكويتي النجمة الكويتية فرح الهادي والنجم الكويتي عقيل الرئيسي خلال رحلتهما لجزر المالديف السياحية كادت تودي بحياتهما كما ذكرا عبر مقطع من الفيديو نشر على حساب السناب شات.

ظهر الفنان عقيل الرئيسي في مقطع الفيديو المنشور على السناب شات وهو يحاول التمسك جيداً بزوجته الفنانة فرح الهادي خلال تواجدهما في مركب مطاطي في وسط البحر إذ كادا يقعان في وسط البحر بسبب قوة لأمواج.

كذلك كشفت الفنانة فرح الهادي في مقطع فيديو آخر ظهرت فيه خائفة جداً وترتجف أنها عاشت تجربة سيئة وصعبة إذ كادا يغرقان في وسط البحر بسبب لعبة مائية قاما بتجربتها وقد ظهرت في الفيديو خائفة ومبللة.

كانت الفنانة فرح الهادي قد توجهت برفقة زوجها الفنان عقيل الرئيسي إلى جزر المالديف بعد أن فاجئها زوجها بالسفر ليستمتعا معاً برحلة مميزة ويشاركا الجمهور بالكثير من التفاصيل خلال رحلتهما.

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