شاهدوا الممثل المصري فكري صادق هل تتذكرونه!.. شاهدوا كيف أصبح ومن هو ابنه؟

حضر الممثل المصري فكري صادق العرض الخاص لفيلم “قلب أسود” لمساندة ابنه الذي يشارك في بطولته، وذلك بعد غياب طويل للفنان المصري عن الساحة الفنية.



وحضر والد الفنان مراد فكري إلى الحفل وبدا في غاية السعادة من بداية ابنه في عالم التمثيل، ولفت الفنان المصري الأنظار والتف حوله الناس لالتقاط الصور معه. وظهر أنه لا يزال بنفس الملامح ولم يتغيّر شكله رغم تقدمه في العمر وغيابه لفترة طويلة عن الأعمال الفنية، وظهر “فكري” بصحة جيدة ولم تتغيّر ملامحه إلا من خلال شعره الذي كساه الشيب، بحسب “لها”.