شاهدوا.. النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نيللي كريم بعد تعافيها من العملية الجراحية

احتفلت الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها الـ45، في حفل خاص شاركها فيه أصدقاؤها من خارج الوسط الفنى، إضافة إلى بعض النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، كما حضرت الحفل الإعلامية بوسي شلبي، التي كشفت عن كواليس الحفل بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على إنستجرام.



نيللى شاركت جمهورها، أيضًا، مجموعة من صور حفل عيد ميلادها، وظهرت بجوار تورتة عيد الميلاد والتى يأخذ جزء منها شكل حذاء البالرينا المخصص لراقصات البالية، خاصة أن نيللي بدأت مشوارها في فن الباليه، حيث كانت راقصة باليه في دار الأوبرا المصرية، كما فاجأتها الفنانة يسرا، بغنائها خلال الحفل أغنيتها الشهيرة “3 دقات”، التي رقص على أنغامها الحضور كلهم.

ويأتي احتفال نيللي كريم، بعيد ميلادها، بعد خضوعها لعملية في الوجه لإزالة ورم حميد، كما تستعد للبدء في تصوير مسلسلها “النصابين”.