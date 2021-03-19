احتفلت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​ بعيد زواجها الاول من زوجها عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف الذي قدم لها هدايا ثمينة بهذه المناسبة السعيدة، وهي عبارة عن ساعة Classic Butterfly مرصعة بالألماس من ماركة غراف ويبلغ وزن الألماس المُستخدم هذه الساعة 7.70 قيراطًا، إضافة إلى 2.30 قيراطًا من الزمرد يصل سعرها الى 125 ألف دولار.









كما حصلت فوز على خاتم من الألماس الأصفر النادر من ماركة غراف أيضاً كخاتم زواج جديد مُصمم من ماسة صفراء مُربعة، محاطة بهالة من الألماس الأبيض يصل سعره لـ 2.255.400 مليون ريال سعودي، وأقراط من الألماس وصل سعرها تقريباً لـ 285045 ألف ريال سعودي.





