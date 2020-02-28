شاهدوا.. انتحار كاتبة وممثلة أعمال نتفليكس عن عمر 28 عاما

انتحرت الممثلة والكاتبة اللاتينية كاميلا ماريا كونسبسيون التي شاركت في أعمال “نتفلكس” الشهيرة، Gentefied و Daybreak عن عمر ناهز الـ 28 عاما.



واشتركت كاميلا مؤخرا في كتابة سلسلة أفلام الزومبي، وعملت كمساعد للكتاب في المسلسل التلفزيوني الدرامي الكوميدي “Gentefied” والذي تم عرضه للمرة الأولى على Netflix في الـ 21 من فبراير 2020.

وقال فريق مسلسل”جينتيفيد” في بيان: “نشعر بالحزن إزاء فقدان كاميلا كونسبسيون، تم تعيينها كمساعدة لكتابنا في المسلسل، لكنها سرعان ما دخلت في قلوبنا كأخت وكاتبة وصديقة”.

وأضاف: “شاركت في كتابة الحلقة 109 بعنوان “Protest Tacos”، وأذهلتنا موهبتها وصوتها الفريد، لقد كانت بالتأكيد قوة يحسب لها حسابا ونحن نشعر بحزن عميق لفقدان أحد ألمع نجومنا”.

وفي بيان لها، وصفتها شركة “نتفلكس” الأمريكية بأن كاميلا “كاتبة موهوبة لها شغف بسرد القصص وتناضل من أجل التمثيل أمام الكاميرا وخلفها”.

وأضاف البيان: “نشعر بحزن عميق بعد علمنا بالنهاية المأساوية لكاميلا كونسبسيون، لقد قدمت إسهامات جريئة وحاسمة في صناعتنا من خلال كتابتها المذهلة في مسلسل Gentefied، وسيستمر إرثها في عملها، أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها في هذا الوقت”.

وقالت: “كانت كاميلا واحدة من الأرواح الطيبة وكنا محظوظين للغاية للعمل معها، لقد تركت العديد من القصص لتخبرها وسنواصل العمل نيابة عنها لضمان مشاركة هذه القصص”.

وكانت قد عملت كونسيبسيون للنهوض بمبادرة 50/50 بحلول عام 2020، التي تقوم بحملات من أجل المساواة بين الجنسين في هذه الصناعة، وقبل أن تمارس مهنتها في السينما والتلفزيون والفن، درست الأدب الإنجليزي في جامعة ييل.

وكانت كونسيبسيون أيضا ناشطة صوتية عندما يتعلق الأمر بالترجمة والتمثيل اللاتيني، وتحدثت عن الحقوق العابرة في قمة الولايات المتحدة للمرأة.

وانتقل العديد من الذين عملوا مع كاميلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بها والتحدث عن ذكرياتهم معها.

ووصفت ليندا إيفيت شافيز، المؤلفة المشاركة في مسلسل Gentefied، بأنها براقة ولامعة وكانت تكافح للتألق في خضم الظلام في هذا العالم.

وأضاف المخرج مارفين برايان ليموس أنها موهبة خاصة لم يلتق مثلها على الإطلاق.