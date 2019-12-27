شاهدوا انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. لهذا السبب!

انتحر نجم بوليوود كوشال بنجابي في شقته في مومباي بالهند الليلة الماضية.

وبعد وقت قصير من اكتشاف جثة بنجابي، 37 عاما، قال أصدقاؤه إنه كان يعاني من الاكتئاب، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يقال إن بنجابي ترك مذكرة انتحار تحتوي على وصيته، وخصص نصف ممتلكاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته وأعلن أيضا أنه لا يوجد أحد مسؤول عن وفاته.



عثرت الشرطة على جثته في حوالي الساعة 11 مساء في شقته في بالي هيل، مومباي، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى بهبها، لكن لم يتم إنقاذه.

وقالت السلطات الهندية إنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل، وقد قدمت تقريرا عن الوفاة العرضية.



وتمت الإشادة به كواحد من أفضل ممثلي بوليوود الذكور في جيله، بدأ حياته المهنية كراقص ومصمم رقصات في عام 1995 وقام ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية وأفلام بوليوود.



وفاز بلعبة الواقع التلفزيوني Zor Ka Jhatka: Total Wipeout، النسخة الهندية من برنامج Wipeout الأمريكي للألعاب في فبراير 2011، وحصل على جائزة قدرها 5 ملايين دولار.



ونعى العديد من زملائه وفاته، حيث كتب زميله كارانفير بوهرا على “تويتر”: “لقد صدمني رحيلك، ما زلت في حالة إنكار لوفاتك، أعلم أنك في مكان أكثر سعادة، لكن هذا لا يمكنني فهمه، لقد ألهمتني حقا الطريقة التي رأيت بها الحياة، سأظل أتذكرك دائما”.



وكتب المغني الهندي بابا سيغال، أول مغني راب في العالم: “لا يمكنني الوصول إلى شروط مفادها أن كوشال لم يعد موجودا، دائما على استعداد لمواجهة التحديات من جميع الأنواع لقد كان صديقا لكنه أشبه بأخي الأصغر. RIP #KushalPunjabi”.