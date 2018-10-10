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شاهدوا..انتقادات كثيرة لطليق اسيل عمران خلال مداعبة زوجته الجديدة له

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شاهدوا..انتقادات كثيرة لطليق اسيل عمران خلال مداعبة زوجته الجديدة له

شاهدوا..انتقادات كثيرة لطليق اسيل عمران خلال مداعبة زوجته الجديدة له

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطليق الفنانة ​أسيل عمران​ الإعلامي البحريني ​خالد الشاعر​ وزوجته الفنانة البحرينية ​نور الشيخ​ من داخل منزلهما.

وتظهر نور في الفيديو وهي تداعب وجه زوجها خلال التقاطها للمقطع وتلعب معه بتسكير عينيه بيدها في حركة وصفت بـ “الرومنسية” والتي لا تليق بالاعلامي ولا بالفنانة ووالدها، وطالب العديد من المتابعين الثنائي بمراجعة حساباتهما وعدم الانجراف مع موضة نشر كل تفاصيل حياتهما معاً على السوشيال ميديا.

وكان خالد قد عقد قرانه على نور ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ في حزيران/يونيو الماضي من العام الحالي.

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