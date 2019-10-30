شاهدوا انتقادات لاذعة لملابس فرح الهادي والدكتورة خلود وزيادة وزنها

تناولت إحدى فقرات برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة atv أفضل وأسوأ إطلالات الدكتورة خلود والفنانة فرح الهادي.

وعرضت مقدمة الفقرة عدداً من إطلالات خلود وأشارت إلى أنها أخطأت في اختيار بعض الملابس كما علقت على تسريحات شعرها واعتبرت أن إحداها “غير موفقة”.



وذكرت أن الدكتورة ترتدي أحياناً ملابس موقعة كلها من علامات شهيرة، مشيرة إلى أن هذا خطأ كبير.

ورأت أن زيادة الوزن بعد الحمل هي التي منعت ربما الأخيرة من ارتداء ملابس تناسبها تماماً.

كما عرضت بعض اللوكات التي لم تحتو على أي أخطاء. وتطرقت في الفقرة نفسها إلى بعض إطلالات فرح الهادي لافتة إلى أنها غير مناسبة وأنها أخطأت في اختيار بعض التفاصيل.

وعلقت على عدم تناسق الألوان والمبالغة قي انتقاء بعض التصاميم أحياناً. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 33 ألف مشاهدة.