شاهدوا.. انتقادات لــ حليمة بولند وهي تصوّر شاباً يقوم بربط حذائها.. وتتهم بـ “الفوقية”

تستمر اخبار الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ بإثارة الجدل، فبعد اقفال صالة رياضية في السعودية بسببها، تعرضت بولند لحملة انتقادات جديدة بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيه وهي تستعين بأحد الأشخاص لربط حذائها.

الإنتقادات التي انهالت على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، تحدثت عن فوقية كبيرة لدى بولند، ونصحها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتخلي عن هذه التصرفات التي بلا شك سوف تخسرها جمهورا كبيرا من محبيها.

يذكر ان بولند كانت قد كشفت مؤخراً أنها تلقت عرضاً لتصوير عمل سعودي عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، مما اثار الجدل بشكل كبير ودفعها للإعتذار عن المشاركة.