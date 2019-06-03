شاهدوا.. انتقاد ريماس منصور بسبب استعراضها طقم ذهب فاخر لترتديه في العيد

تعرضت الممثلة السعودية ريماس منصور لانتقادات حادة من جانب رواد السوشيال ميديا بعد أن نشرت عبر حسابها على “سناب شات” مقطع فيديو أثار الجدل.

وسلطت ريماس منصور كاميرا هاتفها في مقطع الفيديو على طقم الذهب الفاخر الذي استعرضته لمتابعيها، حيث قالت: “صباح الخير حبايبي صباح الورد.. صباح الاشياء الجميلة صباح السعادة. .صباح الذهب اللي يبرق برق”.

وأكملت النجمة السعودية صاحبة الأصول اليمنية: “طقم الذهب هذا أنا أخذته من 3 شهور من دبي وللحين ما لبسته.. وإن شاء الله رح ألبسه أول يوم العيد وأكشخ فيه وأصورلكم إياه.. مشكلتي إني ما أحب إلا الأشياء الثقيلة، ولذلك لازم مناسبة كبيرة علشان ألبسه فيها.. عليا بالعافية.. شوفو شلون التفاصيل؟”.

وانهالت الانتقادات على ريماس منصور حيث اتهمها الكثيرون بحب الاستعراض ومحاولة لفت الانتباه، بينما قال البعض إنها لا تتمتع بذوق راقِ وإنها فقط تحب الأشياء الثمينة غالية الثمن حتى إذا لم تكن أنيقة.