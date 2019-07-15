شاهدوا.. باريش أردوتش يتغزل في نساء لبنان بعد زيارته لبيروت للمرة الأولى

عبر النجم التركي باريش أردوتش، عن سعادته بتكريمه بجائزة أفضل ممثل تركي عالمي، من مهرجان بياف 2019، في بيروت

وقال بياش في تصريحات صحفية على هامش المهرجان: “لأول مرة أزور بيروت والشرق الاوسط، ولم أحظ بالكثير من الوقت للتجول لكن الطعام لذيذ جدا”.

وأضاف: “أتساءل كثيرًا حول المنطقة لذلك ستكون لي زيارة أخرى”، مؤكدًا أن نساء لبنان جميلات جدًا وكل شئ رائع والتواجد هنا جميل”.

وأكد أنه يعرف اهتمامات جمهوره العربي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك فإنه يشعر بأنه محظوظ.

وكان باريش، قد كشف خلال كلمته بعد تلقيه جائزة تكريمه، إنه واحد من فانز الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، مشدداً على أن هذه الجائزة تعني له الكثير، وختم خطابه بجملة عربية باللهجة اللبنانية قائلاً: «شكراً.. يخليلي ياكم»، وسط تصفيق حاد من الحضور.

يُذكر أن باريش أردوتش يُعرض له حالياً مسلسل «الغراب» الذي يشارك في بطولته أمام الفنانة التركية بورجو بيريجيك، حيث يجسد دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه بورجو دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.