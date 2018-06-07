شاهدوا بالصورة الخطأ الإخراجي الثاني في “الهيبة-العودة” بعدما كشفت نانسي عجرم عن أول خطأ

يتواصل ظهور الأخطاء الإخراجية في عدد من المسلسلات الرمضانية التي تعرض حالياً، والتي كان من بينها مسلسل ” الهيبة-العودة “.

حيث تمثل أول خطأ في ظهور إعلان للفنانة ​نانسي عجرم​ خلال مشهد للممثلة ​ميرفا القاضي​ تطلب فيه من شقيقتها، خفض صوت التلفاز بسبب وجود عزاء في الهيبة، حيث سُمع إعلان لمسحوق غسيل بصوت نانسي وهو الإعلان الذي بدأت القنوات بعرضه خلال الفترة الماضية، وهو ما يتناقض مع الفترة الزمنية للمسلسل.

أما الخطأ الثاني الذي لاحظه المشاهدون فهو خلال مشهد للممثلة ​نيكول سابا​ حيث ظهرت صورة واحدة خلفها عندما كانت جالسة على السرير، ولكنها عندما تقف نفاجأ بصورتين بدلًا من صورة واحدة، رغم أنها لم تخرج من الغرفة أو يتغيّر الزمن.