شاهدوا بالصورة من هي ابنة أصالة نصري الثانية؟

نشرت النجمة السورية أصالة نصري صورة عبر حسابها على تطبيق انستغرام لشابةٍ تُدعى “جودي”، تبيّن أنّها ابنة شقيقتها ريم.



وظهرت جودي في الصورة خلال حفل تخرجها من المدرسة، وعبّرت أصالة في المنشور عن فرحتها وفخرها بتخرجها قائلة: “بنتي الّلي ماجبتها صاحبة قلب يرى الجمال في كلّ شيء… حنونه حبيبه طيّبه لأعلى درجات كلّ ماذكرت… خلصت مدرسه وكبرت، وصارت صبيّه حلوتي، الله يعطيها أيّام بحلاوتها وحلاوة قلبها النَّضِر، الله يسعد جودي حلوتي الصغيره”.



وبعد خلافات عدّة بين الشقيقتين، تصالحت أصالة وريم منذ أشهر. فكانت هذه أول مرة تنشر فيها أصالة صورة لإبنة شقيقتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.