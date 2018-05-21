شاهدوا بالصور عبايات وقفاطين النجمات في رمضان

خطفت النجمات الأنظار بعد ظهورهن بتصاميم مختلفة من العبايات والقفاطين تتناسب مع الأجواء الروحانية للشهر الكريم، حيث حرص عدد منهن على تهنئة الجمهور بإطلالات مختلفة عن الأزياء التي يعتمدنها في الحياة اليومية..

ديانا حداد

أطلّت الفنانة اللبنانية بقفطان أبيض فخم مطرز بورود خضراء، خلال تهنئتها لجمهورها بشهر رمضان، كما تميز التصميم بحزام من الأحجار اللامعة على الخصر.

يارا

بدت الفنانة اللبنانية كلاسيكية بعباية زرقاء بسيطة وأنيقة، والتي خلت من أي تفاصيل الا القليل من التطريزات الذهبية على الصدر .

ديانا كرزون

وعلي العكس تماما من يارا اختارت كرزون عباية مبهرجة تنتمي إلى اللون الذهبي، كما اختارت معها مشغولات ذهبية كبيرة ومليئة بالتفاصيل.

دنيا بطمة

اختارت جلبابا مغربيا أسود، تميز بقصته العصرية والبسيطة.

أمل العوضي

وقع اختيار الفنانة الكويتية على عباية بيضاء أقرب إلى تصميم الفستان، تميزت بتطريزها الذهبي الذي أضفى عليها لمسة من الرقي.