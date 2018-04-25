شاهدوا بالصور كيف كانت أول إطلالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد وفاة والدها!

في أول إطلالة لها بعد وفاة والدها الأسبوع الماضي، قامت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بزيارة منطقة القلعة بالقاهرة وهي المنكقة التي ولدت ونشأت فيها.

عبد الوهاب قامت بزيارة جيرانها القدامى كما جالت على بعض المناطق التي تربت فيها، ونشرت العديد من الصور من الجولة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت مرتدية ملابس من اللون الأسود حدادا على والدها، كما أنها لم تستخدم اي من مستحضرات التجميل على وجهها.

وعلقت عبد الوهاب على الصور التي نشرتها بالتالي: “قلبي ارتاح جداً لما رُحت دلوقتي أزور المكان اللي اتولدت فيه (القلعة) وشوفت الناس اللي ربوني وفكروني بريحة أبويا”.