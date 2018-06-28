شاهدوا بالصور منزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب.. ويوجه رسالة مؤثرة

أعرب الممثل السوري ​أيمن زيدان​ عن حزنه وألمه الشديد لفقدان منزله الذي يملكه في منطقة الرحيبة بسبب الحرب.

ونشر زيدان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور للمنزل قبل وبعد حيث كان واضحاً حجم الدمار الهائل الذي لحق به وأرفق الصور بتعليق مؤثر قال فيه:” لا ادري لماذا خطر لي ان اتفقده… بيتي قبل وبعد. بعد رحلة عمر مضنية، كنت اعتقد انه سيكون ملاذي لماتبقى من العمر. حياة جديرة بالسخرية”.

وكان ردّ زيدان مؤخراً على شائعة وفاته قائلاً إن أسخف ما فيها هو ما تسببه من مشكلة للمحيط والأسرة، مضيفاً خلال استضافته في برنامج المختار، أنه لو كانت الشائعة حقيقية لكان ما رآه محزناً أكثر لأن التعاطي مع الموت لم يكن بالمستوى المطلوب وقد تكون الحرب جعلت الموت شريكاً ومشروعاً قائماً حوّل الناس لأمة بلا ذاكرة لا معنى للرحيل لديها.